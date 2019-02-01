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    Сенатор Александр Михайлов ответит на вопросы курян в прямом эфире

    Сегодня, 13:28
    Сенатор Александр Михайлов ответит на вопросы курян в прямом эфире
    15 февраля на телеканале «ТАКТ» гостем программы «Актуальное интервью» станет Александр Михайлов.
    В прямом эфире член СФ РФ ответит на вопросы телезрителей. Вместе обсудим ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Какие изменения предлагают внести в документ, и какой реакции ждут от регионов? Какие инициативы курян поддерживают в столице и как защищают интересы региона на федеральном уровне?
    Не пропустите в ближайшую пятницу 18:15 прямой эфир на телеканале «ТАКТ». Телефон для связи 8(4712)54-70-01. Также прямую трансляцию эфира можно смотреть на официальном сайте телекомпании www.takt-tv.ru

     

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