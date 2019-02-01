В 2018 году Курскэнерго перечислило 647,5 млн рублей налогов

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в 2018 году перечислил 647,5 млн рублей в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней.





Предприятие является одним из крупных налогоплательщиков в регионе. Более 328,3 млн рублей энергетики направили в бюджет Курской области, 0,9 млн рублей – в бюджеты муниципальных образований.

Во внебюджетные фонды, в частности Фонд обязательного социального страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направлено 3,5 млн рублей. Налоговые отчисления на страховые взносы: Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования составили 314,8 млн рублей.

Курскэнерго – ответственный налогоплательщик в Курской области. Выполнение обязательств электросетевого предприятия перед бюджетами различных уровней позволяет своевременно наполнять доходную часть регионального бюджета, что, в конечном итоге, сказывается на социально-экономическом развитии Курского края, успешной реализации различных национальных проектов и программ.



