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    В 2018 году Курскэнерго перечислило 647,5 млн рублей налогов

    Сегодня, 14:11
    В 2018 году Курскэнерго перечислило 647,5 млн рублей налогов
    Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в 2018 году перечислил 647,5 млн рублей в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней.

    Предприятие является одним из крупных налогоплательщиков в регионе. Более 328,3 млн рублей энергетики направили в бюджет Курской области, 0,9 млн рублей – в бюджеты муниципальных образований.
     
    Во внебюджетные фонды, в частности Фонд обязательного социального страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  направлено 3,5 млн рублей. Налоговые отчисления на страховые взносы: Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования составили 314,8 млн  рублей.
    Курскэнерго – ответственный налогоплательщик в Курской области. Выполнение обязательств электросетевого предприятия перед бюджетами различных уровней позволяет своевременно наполнять доходную часть регионального бюджета, что, в конечном итоге, сказывается на социально-экономическом развитии Курского края, успешной реализации различных национальных проектов и программ.

     

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