поиск по сайту
 

    По суд идёт курянин, избивший участкового

    Сегодня, 14:23
    По суд идёт курянин, избивший участкового
    41-летний житель Фатежского района Курской области предстанет перед судом. Его обвиняют в избиении полицейского. 
    По материалам следствия, 30 ноября 2018 года курянина за совершение административного правонарушения доставили в дежурную часть МО МВД России «Фатежский». Мужчина был пьян. Отказываясь выполнить законные требования участкового уполномоченного пройти в спецпомещение, он ударил полицейского кулаком в лицо. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За это преступление ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама