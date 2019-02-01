По суд идёт курянин, избивший участкового

41-летний житель Фатежского района Курской области предстанет перед судом. Его обвиняют в избиении полицейского.

По материалам следствия, 30 ноября 2018 года курянина за совершение административного правонарушения доставили в дежурную часть МО МВД России «Фатежский». Мужчина был пьян. Отказываясь выполнить законные требования участкового уполномоченного пройти в спецпомещение, он ударил полицейского кулаком в лицо. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За это преступление ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.