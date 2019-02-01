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    В Курской области на уклониста возбудили уголовное дело

    Сегодня, 14:48
    В Курской области на уклониста возбудили уголовное дело
    В Золотухинском районе Курской области молодой человек стал фигурантом уголовного дела за уклонение от прохождения военной службы. По данным СУ СК России по Курской области, призывная комиссия признала 21-летнего курянина годным к военной службе. Законных оснований для освобождения от военной службы или предоставления ему отсрочки не имелось, и призывнику 16 января и 15 ноября 2018 года лично и под роспись вручили повестки. Однако, юноша, не желая отдавать долг Родине, без уважительных причин  по повесткам не явился. 
    Расследование уголовного дела продолжается.

     

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