В Курской области на уклониста возбудили уголовное дело

В Золотухинском районе Курской области молодой человек стал фигурантом уголовного дела за уклонение от прохождения военной службы. По данным СУ СК России по Курской области, призывная комиссия признала 21-летнего курянина годным к военной службе. Законных оснований для освобождения от военной службы или предоставления ему отсрочки не имелось, и призывнику 16 января и 15 ноября 2018 года лично и под роспись вручили повестки. Однако, юноша, не желая отдавать долг Родине, без уважительных причин по повесткам не явился.

Расследование уголовного дела продолжается.



