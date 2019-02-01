На Российском инвестиционном форуме в Сочи определят основные направления работы в рамках майского указа президента РФ





Такое мнение высказал Роман Старовойт в первый день работы форума.





— На инвестиционном форуме будут рассмотрены основные аспекты развития экономики в рамках реализации майского указа. По решению главы государства на эти цели в масштабах страны выделены колоссальные средства — почти 26 триллионов рублей. Сегодня и завтра руководители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов и бизнес совместно обсудят векторы дальнейшей работы, направленной на улучшение качества жизни россиян, — подчеркнул Роман Старовойт.





Сегодня у курской делегации запланирован ряд деловых встреч с министрами и главами федеральных корпораций, подписание документов о сотрудничестве.





А в 6 утра участников форума начали собирать для традиционного массового забега. До начала деловой программы врио губернатора Курской области принял участие в массовом забеге «Roscongress Cup. Кубок губернаторов», который прошёл на трассе «Сочи Автодром».