поиск по сайту
 

    На Российском инвестиционном форуме в Сочи определят основные направления работы в рамках майского указа президента

    Сегодня, 15:14
    На Российском инвестиционном форуме в Сочи определят основные направления работы в рамках майского указа президента
    На Российском инвестиционном форуме в Сочи определят основные направления работы в рамках майского указа президента РФ 

    Такое мнение высказал Роман Старовойт в первый день работы форума. 

    — На инвестиционном форуме будут рассмотрены основные аспекты развития экономики в рамках реализации майского указа. По решению главы государства на эти цели в масштабах страны выделены колоссальные средства — почти 26 триллионов рублей. Сегодня и завтра руководители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов и бизнес совместно обсудят векторы дальнейшей работы, направленной на улучшение качества жизни россиян, — подчеркнул Роман Старовойт. 

    Сегодня у курской делегации запланирован ряд деловых встреч с министрами и главами федеральных корпораций, подписание документов о сотрудничестве. 

    А в 6 утра участников форума начали собирать для традиционного массового забега. До начала деловой программы врио губернатора Курской области принял участие в массовом забеге «Roscongress Cup. Кубок губернаторов», который прошёл на трассе «Сочи Автодром». 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама