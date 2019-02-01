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    Курские полицейские по «горячим» следам раскрыли кражу двух стульев

    Сегодня, 15:23
    Курские полицейские по «горячим» следам раскрыли кражу двух стульев
    Курянину так понравились стулья в одном из боулинг-клубов, что он  решил украсть их и украсить ими своё жилище. Кражу полицейские раскрыли по «горячим» следам. Грабителя засняли камеры видеонаблюдения. Нашли его в течение часа по номеру автомобиля. Воришка оказался жителем Октябрьского района Курской области. Отпираться он не стал и выдал украденные стулья (их было всего два). За два украденных стула  курянин может отправиться за решётку на два года.

     

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