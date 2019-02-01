Курские полицейские по «горячим» следам раскрыли кражу двух стульев
Сегодня, 15:23
Курянину так понравились стулья в одном из боулинг-клубов, что он решил украсть их и украсить ими своё жилище. Кражу полицейские раскрыли по «горячим» следам. Грабителя засняли камеры видеонаблюдения. Нашли его в течение часа по номеру автомобиля. Воришка оказался жителем Октябрьского района Курской области. Отпираться он не стал и выдал украденные стулья (их было всего два). За два украденных стула курянин может отправиться за решётку на два года.