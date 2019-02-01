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    Маленьких курян приглашают на мультфильм и выставку кукол в драмтеатре

    Сегодня, 14:56
    Маленьких курян приглашают на мультфильм и выставку кукол в драмтеатре
    В воскресенье, 17 февраля в 13.00 в Курском драмтеатре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» покажут мультфильм «Принцесса и дракон» 6+. Это российская семейная анимационная фэнтези-лента от создателей мультсериала «Маша и Медведь». Главную героиню озвучила певица Ани Лорак. 
    Принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, весёлых гномов и настоящего дракона. Дело за малым — волшебную страну спасти, да домой вернуться к завтраку.
    А за полчаса до киносеана в фойе театра «Курский кинофонд» организует тематическое мероприятие «Мир, полный чудес!»: подвижные игры с аниматором и занимательные мастер-классы от педагогов Центра детского творчества. Выставку авторских кукол представит Татьяна Неверович. Экспонаты её выставки обладают своей энергетикой и удивляют полётом фантазии автора. Также зрителей ждёт тематическая книжная выставка детской литературы от областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева. 
    Перед фильмом на экране ребята увидят короткий мультфильм о страшном, но жутко симпатичном Страшилище–Хорошилище. 

     

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