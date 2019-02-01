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    В воскресенье курян приглашают на «Ярмарку зимних забав-2019»

    Сегодня, 11:19
    В воскресенье курян приглашают на «Ярмарку зимних забав-2019»
    Семейный праздник пройдёт с 12  до 16 часов в спортивно-оздоровительном центре им. В. Терешковой (урочище Солянка).     
    Гостей праздника ждут мастер-классы по гончарному ремеслу, рисованию на воде  и др., выставка-продажа изделий хенд-мейд (пряники, украшения, керамические игрушки), концертно-развлекательная программа и  24 бесплатные интерактивные площадки (кулачный бой, гигаволейбол, командные штаны, Angry birds, командные лыжи, ходули, гигапазл, кёрлинг, сумо и многое другое).  Впервые на празднике будет работать научно-познавательная детская игровая зона («Химия своими руками», «Практическая физика», «DIY-мастерилки»). Всё это бесплатно. 
    Заплатить придётся только за катание на лошадях, турнир по лазертагу, и ещё несколько развлечений. 
    Гостей праздника накормят горячим обедом, блинами и чаем на свежем воздухе.
    Как добраться?
    К вашим услугам автобус городского маршрута № 14, коммерческого маршрута № 49. Кроме того, восемь дополнительных автобусов в режиме маршрутного такси доставят на праздник всех желающих. Отъезд в 11.00 от Красной площади.  Вернуться с праздника можно будет, начиная с 16.00 - автобусы будут отъезжать каждые 30 минут.
    Предварительно нужно заказ билеты на ярмарку и места в автобусе.
    Цена входного билета – 100 рублей. В его стоимость входит отдых на  бесплатных интерактивных площадках, за участие в которых семьи получат жетоны. Их можно потратить на аукционе или обменять на призы, один из которых — квадрокоптер.
    Заявки принимаются в МБУ «Спектр» по телефону 52-09-39.

     

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