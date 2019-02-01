В воскресенье курян приглашают на «Ярмарку зимних забав-2019»

Семейный праздник пройдёт с 12 до 16 часов в спортивно-оздоровительном центре им. В. Терешковой (урочище Солянка).

Гостей праздника ждут мастер-классы по гончарному ремеслу, рисованию на воде и др., выставка-продажа изделий хенд-мейд (пряники, украшения, керамические игрушки), концертно-развлекательная программа и 24 бесплатные интерактивные площадки (кулачный бой, гигаволейбол, командные штаны, Angry birds, командные лыжи, ходули, гигапазл, кёрлинг, сумо и многое другое). Впервые на празднике будет работать научно-познавательная детская игровая зона («Химия своими руками», «Практическая физика», «DIY-мастерилки»). Всё это бесплатно.

Заплатить придётся только за катание на лошадях, турнир по лазертагу, и ещё несколько развлечений.

Гостей праздника накормят горячим обедом, блинами и чаем на свежем воздухе.

Как добраться?

К вашим услугам автобус городского маршрута № 14, коммерческого маршрута № 49. Кроме того, восемь дополнительных автобусов в режиме маршрутного такси доставят на праздник всех желающих. Отъезд в 11.00 от Красной площади. Вернуться с праздника можно будет, начиная с 16.00 - автобусы будут отъезжать каждые 30 минут.

Предварительно нужно заказ билеты на ярмарку и места в автобусе.

Цена входного билета – 100 рублей. В его стоимость входит отдых на бесплатных интерактивных площадках, за участие в которых семьи получат жетоны. Их можно потратить на аукционе или обменять на призы, один из которых — квадрокоптер.

Заявки принимаются в МБУ «Спектр» по телефону 52-09-39.