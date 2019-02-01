«Мираторг» не будет строить комплекс вблизи заповедника под Курском

Агрохолдинг отказался от планов по строительству свиноводческого комплекса вблизи биосферного заповедника им. Алёхина в Курской области, который входит в международную сеть резерватов ЮНЕСКО, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента холдинга Виктора Линника. Глава компании дал комментарий информагентству на Российском инвестиционном форуме в Сочи.





"Там ни одного комплекса нет, если будет "посажен", то, возможно, один и далеко от этого места [биосферного заповедника]. Сейчас пришёл новый врио губернатора Роман Владимирович Старовойт, он привлёк независимых экологов, они собирают людей, общаются", - сказал Виктор Линник.





В конце 2017 года жители 10 сёл, расположенных рядом с площадкой в Курском районе, где было запланировано строительство свинокомплекса, выступили против его возведения, опасаясь нанесения ущерба уникальному заповеднику. Власти Курской области рекомендовали агрохолдингу "Мираторг" отказаться от планов, позже врио главы региона сообщил, что проект компании заморожен.