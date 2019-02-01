Защита обжалует приговор железногорца по делу об убийстве Юлии Андреевой

В Железногорске Курской области защита осуждённого по делу об убийстве 25-летней Юлии Андреевой намерена обжаловать приговор. Апелляционную жалобу подали в Курский областной суд. Как пишет издание «Друг для друга», адвокат настаивает на оправдании мужчины и незаконности вынесенного приговора. 31 января суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, Юлия познакомилась 14 сентября с жителем Железногорска и его двоюродными братьями. Они вместе проводили время. Затем братья ушли, Александр привёз Юлию к себе домой. Там между ними произошла ссора, в результате которолй молодой человек задушил девушку. Затем вывез тело и сжёг. Александр вину в убийстве не признает, говорит, что Юля умерла сама.

Защитник осуждённого, адвокат Сергей Мазуров, в апелляционной жалобе указывает на незаконность вынесенного приговора. В частности, суд при постановке приговора «переформулировал» обвинение: следствие установило, что телесные повреждения Юлия получила от «тупого твёрдого предмета», а в приговоре говорится о «тупом предмете». Исключение одной из характеристик орудия преступления судом, по мнению адвоката, недопустимо. Также, по его мнению, суд нарушил презумпцию невиновности подсудимого, истолковав все сомнения в пользу обвинения. Сергей Мазуров считает, что следствием не доказаны и судом не установлены событие, состав, мотив преступления, а также факт, время, место ссоры, из-за которой, по версии следствия, Александр К. совершил убийство.

Повторная экспертиза, на выводах которой и основан приговор, по мнению Мазурова, назначена и проведена с нарушением УПК и закона о судебно-экспертной деятельности.

Защитник отмечает, что это лишь предварительная жалоба — дополнительные доводы и основания отмены приговора будут представлены после изучения протокола судебного заседания.



