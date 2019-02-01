МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья в рамках РИФ-2019 подписала с четырьмя регионами ЦФО регуляторные соглашения о развитии электросетевого комплекса

Сегодня, 14 февраля, в рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума ПАО «МРСК Центра» - управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подписало с Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областями соглашения, направленные на долгосрочное развитие электросетевого комплекса этих регионов.

Подписи под соответствующими документами поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель правительства Орловской области Андрей Клычков, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт, временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

Соглашения подписаны в рамках поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста территорий и определяют условия осуществления регулируемой деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии.

Речь идет о реализации Комплексной программы модернизации электросетевого комплекса регионов с использованием цифровых технологий и фиксации стратегических взаимоотношений по консолидации электросетевых активов на базе группы компаний ПАО «Россети». Соглашениями зафиксирован ряд договоренностей, основанных на долгосрочном тарифном регулировании. Напомним, ранее МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья уже подписала аналогичные соглашения с Белгородской, Калужской, Владимирской, Воронежской и Тверской областями и Удмуртской Республикой. «Соглашения позволят существенно повысить эффективность нашего стратегического сотрудничества с регионами в части реализации мероприятий по модернизации электросетевого комплекса с применением технологий «цифровизации» в рамках долгосрочного тарифного регулирования. Результатом этого станет улучшение качества услуг по передаче электрической энергии, обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей», - подчеркнул генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.











