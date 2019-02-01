В Курске в тройном ДТП пострадал 5-летний ребёнок

В четверг, 14 февраля в Курске произошло ДТП с тремя автомобилями, в котором пострадал ребёнок. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, примерно в половину седьмого вечера 61-летний водитель за рулём автомобиля ВАЗ-2111 двигался по ул. 8 Марта, со стороны ул. Союзная в направлении ул. Фрунзе. Напротив д. №89 он столкнулся с припаркованным автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО», который стоял в попутном направлении. После столкновения ВАЗ отбросило влево, он переехал трамвайные пути и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «РЕНО ЛОГАН», за рулём которого был 37-летний водитель. В результате аварии пострадал 5-летний мальчик - пассажир «РЕНО». К счастью, он был в детском кресле и отделался лишь царапинами и ушибами. Проведённая экспертиза показала, что водители были трезвы. В ходе оформления ДТП выяснилось, что водитель «РЕНО» ранее был лишён права управления транспортными средствами. Теперь его ждёт наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб., либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов



