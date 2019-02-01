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    Пожар в Курске тушили бригады четырёх частей

    Сегодня, 10:32
    Пожар в Курске тушили бригады четырёх частей
    Вечером в четверг, 14 февраля в одной из курских многоэтажек на проспекте Кулакова произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило на номер «Службы спасения - 112» в 17:40. По данным регионального МЧС, горела квартира на 1-м этаже жилого дома по проспекту Кулакова, 29. 
    На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники всех экстренных служб: сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, а также  бригады из 4-х пожарно-спасательных частей города - №№6, 20, 1 и 16.  В 17:44 все были на месте. С огнём справились за 6 минут. В квартире выгорела жилая комната площадью 25 кв.м. Также закопчены стены и потолок подъезда с 1-го по 5-й этажи.
    Спасателям  пришлось эвакуировать из дома 35 человек, в том числе троих детей. 
    Как выяснилось, в загоревшейся квартире проживают 56-летняя женщина и её 32-летний сын. Когда начался пожар, он успел выпрыгнуть в окно и не пострадал. Его мать и ещё один мужчина - 26-летний гость семьи отравились продуктами горения, их отправили в больницу. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

     

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