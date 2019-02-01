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    В Курске «ОПЕЛЬ» не уступил дорогу ВАЗу

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    В Курске «ОПЕЛЬ» не уступил дорогу ВАЗу
    В четверг, 14 февраля в Курске было зафиксировано ещё одно тройное ДТП. По данным Госавтоинспекции, примерно в 11:00 32-летний водитель автомобиля «ОПЕЛЬ МЕРИВА», выезжая с прилегающей территории по пр-ту Кулакова, д.146з/1, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2115, под управлением 31-летнего водителя, который двигался со стороны ул. Магистральная в сторону Льговского поворота. Произошло столкновение, в результате которого ВАЗ отбросило на автомобиль «ШКОДА ОКТАВИА», за рулём которого был 53-летний водитель, который двигался со стороны Льговского поворота. В результате аварии водитель ВАЗа получил травмы.

     

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