В Курске «ОПЕЛЬ» не уступил дорогу ВАЗу

В четверг, 14 февраля в Курске было зафиксировано ещё одно тройное ДТП. По данным Госавтоинспекции, примерно в 11:00 32-летний водитель автомобиля «ОПЕЛЬ МЕРИВА», выезжая с прилегающей территории по пр-ту Кулакова, д.146з/1, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2115, под управлением 31-летнего водителя, который двигался со стороны ул. Магистральная в сторону Льговского поворота. Произошло столкновение, в результате которого ВАЗ отбросило на автомобиль «ШКОДА ОКТАВИА», за рулём которого был 53-летний водитель, который двигался со стороны Льговского поворота. В результате аварии водитель ВАЗа получил травмы.