поиск по сайту
 

    В Курской области продавали опасную «незамерзайку»

    Сегодня, 11:42
    В Курской области продавали опасную «незамерзайку»
    Незамерзающюю жидкость, содержащюю запрещенные ядовитые вещества, продавали в Пристенском районе Курской области. Это выявила прокуратура.  
    Как уточнили в ведомтсве, у индивидуальных предпринимателей отсутствовали документы, подтверждающие соответствие товара санитарно-эпидемиологическим требованиям. 30 литров стеклоомывающей жидкости изъяли из реализации. Эксперты обнаружили в ней содержание метилового спирта (метанола) в объёме от 18 % до 28 %, при допустимых значениях не более 0,05 %.
    Прокурор района возбудил в отношении  индивидуальных предпринимателей дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, результаты рассмотрения которых находятся на контроле прокуратуры. Кроме того коммерсантов предупредиои об уголовной ответственности  за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.
    В соответствии с действующим законодательством метиловый спирт отнесён к ядовитым веществам, свободная реализация которых запрещена.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама