В Курской области продавали опасную «незамерзайку»

Незамерзающюю жидкость, содержащюю запрещенные ядовитые вещества, продавали в Пристенском районе Курской области. Это выявила прокуратура.

Как уточнили в ведомтсве, у индивидуальных предпринимателей отсутствовали документы, подтверждающие соответствие товара санитарно-эпидемиологическим требованиям. 30 литров стеклоомывающей жидкости изъяли из реализации. Эксперты обнаружили в ней содержание метилового спирта (метанола) в объёме от 18 % до 28 %, при допустимых значениях не более 0,05 %.

Прокурор района возбудил в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, результаты рассмотрения которых находятся на контроле прокуратуры. Кроме того коммерсантов предупредиои об уголовной ответственности за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

В соответствии с действующим законодательством метиловый спирт отнесён к ядовитым веществам, свободная реализация которых запрещена.