Под суд идёт ревнивая курянка, намеренно уронившая младенца

31-летнюю жительницу Кореневского района Курской области ждёт суд. Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, совершённого в отношении малолетнего.

По версии следствия, 25 июня прошлого года пьяная курянка днём заглянула в гости к своей знакомой в одном из сёл Кореневского района. С хозяйкой дома был её 1,5- месячный малыш. Сначала гостья стала играть с ребёнком. Затем, не спрашивая разрешения матери, взяла младенца на руки, стала перед зеркалом, и на вытянутых руках подняла его до уровня своей шеи.

"После чего на фоне внезапно сложившегося неприязненного отношения к матери ребёнка и ревности к его отцу, из-за того, что они стали сожительствовать, с целью причинения вреда здоровью малолетнему, умышленно выпустила его из рук, в результате чего он с высоты роста обвиняемой упал на пол и ударился головой", - отметили в СУ СК РФ по Курской области.

Ревнивица надеялась, что тем самым вернёт отношения с отцом ребёнка. Малышу в результате был причинён тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.