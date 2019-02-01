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    Под суд идёт ревнивая курянка, намеренно уронившая младенца

    Сегодня, 12:30
    Под суд идёт ревнивая курянка, намеренно уронившая младенца
    31-летнюю жительницу Кореневского района Курской области ждёт суд. Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, совершённого в отношении малолетнего.
    По версии следствия, 25 июня прошлого года пьяная курянка днём заглянула в гости к своей знакомой в одном из сёл Кореневского района. С хозяйкой дома был её  1,5- месячный малыш. Сначала гостья стала играть с ребёнком. Затем, не спрашивая разрешения матери, взяла младенца на руки, стала перед зеркалом, и на вытянутых руках подняла его до уровня своей шеи. 
    "После чего на фоне внезапно сложившегося неприязненного отношения к матери ребёнка и ревности к его отцу, из-за того, что они стали сожительствовать, с целью причинения вреда здоровью малолетнему, умышленно выпустила его из рук, в результате чего он с высоты роста обвиняемой упал на пол и ударился головой", - отметили в СУ СК РФ по Курской области. 
    Ревнивица надеялась, что тем самым вернёт отношения с отцом ребёнка. Малышу в результате был причинён тяжкий вред здоровью.
    Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

     

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