В Курск возвращается «Сталкер»

В Курске с 25 февраля по 1 марта пройдёт Международный кинофестиваль «Сталкер».

Последний раз «Сталкер» проводился в Курске в 2014 году. Проведение фестиваля в Курской области на протяжении семи лет было неразрывно связано с заслуженным работником культуры, почётным кинематографистом России Сергеем Малютиным, долгие годы возглавлявшим «Курскоблкиновидеофонд». Год назад Сергея Дмитриевича не стало. Сейчас, утраченные с уходом из жизни Сергея Малютина, профессиональные контакты и договорённости со специалистами киноиндустрии удалось восстановить.





В Курске покажут фильмы – призёры кинофестиваля, состоятся творческие встречи с их создателями, пройдут обсуждения фильмов со зрителями.

Показы художественных фильмов будут проходить в ЦД "Юность" в 19.00, документальных - в ЦД "Ассоль" в 14.00.

28 февраля в 15.00 на малой сцене драмтеатра покажут 2 документальных фильмао знаменитых актёрах - Александре Збруеве и Николае Губенко.

Будет и два выездных показа: 26 февраля в пос. Медвенка в 16.00 в кинотеатре "Юбилейный" покажут художественный фильм "Птица" с Иваном Охлобыстиным. Фильм представит режиссёр Ксения Баскакова.

1 марта - состоится выездная акция в исправительную колонию №2 УФСИН. Заключённым покажут фильм "Голова. Два уха". Там же пройдёт творческая встреча с генпродюсером "Сталкера" Игорем Степановым.

Откроет фестиваль 25 февраля фильм «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ». Ленту представит кинорежиссёр Александр ХАНТ.

Завершит программу фестиваля 1 марта в концертно-творческом центре «Звёздный» кинокартина "Райские кущи" по мотивам пьесы Александра Вампилова "Утиная охота".

В общей сложности в рамках фестиваля планируется 5 творческих встреч с режиссёрами картин, среди которых народный артист России Александр Прошкин (реж. фильма "Холодное лето 53-его" и заслуженный артист России Борис Токарев (исполнитель главной роли фильма "Два капитана" 1976 года).





Программа фестиваля:





ЦД "Юность" (ул. К.Маркса, 7) - художественные фильмы

25 февраля «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+).





26 февраля - «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+).





27 февраля - «ПТИЦА» (12+).





28 февраля - «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ» (16+).





КТЦ «Звёздный» (бывш. Кинотеатр им. Щепкина)





1 марта — «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+).





Начало всех сеансов — в 19:00





ЦД "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А) - документальные фильмы





"НЕСНОСНЫЕ" (реж. Андрей Титов), "ОСКАР" (реж. Евгений Цымбал, Александр Смолянский), "ДОКТОР САША" (реж. Вячеслав Серкез), "ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ" (реж. Владимир Герчиков), "НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ, ДОКТОР?" (реж. Антон Погребной), "НЕ ИСЦЕЛИТЬ, НО ПОМОЧЬ" (реж. Денис Жеглов), "И ТОГДА НЕМИНУЕМО ПРИХОДИТ ОДИН ИЗ НАС..." (реж. Игорь Морозов), "СПАСТИ СЕБЯ И ДРУГИХ" (реж. Михаил Павлов, Андрей Колядин), "ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!" (реж. Виктор Хохлов), "ПАРАДЖАНОВ ТАРКОВСКИЙ АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ" (реж. Андрей Осипов).

Фильмы документальной программы представит директор Гильдии кинорежиссёров России Игорь СТЕПАНОВ.

Начало сеансов — в 14:00.





Малая сцена Курского драматического театра им. А.С. Пушкина (ул. Ленина, 26) - документальные фильмы

28 февраля в 15:00 - "АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. МОИ РОДИТЕЛИ" и "НИКОЛАЙ ГУБЕНКО И ТЕАТР ЕГО ЖИЗНИ".





Кинотеатр "Юбилейный" (Курская область, пос. Медвенка, ул. Советская, 30) - художественный фильм

26 февраля в 16:00 - «ПТИЦА» (12+).





1 марта - выездная акция в ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Курской области, где пройдет премьерный показ фильма "Голова. Два уха" и творческая встреча с генеральным продюсером кинофестиваля "Сталкер" Игорем Степановым.





На все киносеансы и творческие встречи вход свободный, по приглашениям, которые можно получить в кассах кинотеатров «Юность» и «Ассоль», КТЦ «Звездный» и Драмтеатра





Справки по телефонам: 52-98-20, 52-98-19 («Курскоблкиновидеофонд»).