В Курске утвердили почти 2000 контейнерных площадок для сбора ТБО

Курская администрация утвердила реестр площадок накопления твёрдых коммунальных отходов. Всего в перечне 1945 контейнерных площадок для сбора ТБО.

Содержание контейнерной площадки – это ответственность собственника земельного участка, напомнили в горадминистрации.Это установлено п.13 постановления правительства РФ № 1156. Обязанностью собственника, а также органов местного самоуправления, является и создание этих площадок. Региональный оператор по обращению с ТКО несёт ответственность за вывоз и утилизацию отходов, размещаемых на контейнерной площадке, а также обязан подбирать отходы, просыпавшиеся при погрузке ТКО из контейнеров в мусоровозы.

Ознакомиться с текстом постановления № 208 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твёрдых бытовых отходов (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Курска» от 06.02.2019 и реестром размещения контейнерных площадок можно на официальном сайте администрации Курска.