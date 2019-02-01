В Курской области бухгалтер увеличила себе зарплату. Ей дали условный срок

В Октябрьском районе Курской области осудили бывшего главного бухгалтера ОМВД России по Октябрьскому району. Женщину признали виновной в присвоении денежных средств.

По данным прокуратуры, с 17 марта 2016 по 19 июля 2017 курянка ежемесячно начисляла себе зарплату, увеличивая её размер на суммы от 11 тыс. руб. до 20 тыс. руб.

Кроме того она подделывала кассовые документы и подписи кассира и сотрудника, которому, якобы, деньги выдали.

Нечестная на руку бухгалтер нажилась таким образом более чем на 270 тыс. руб.

По приговору суда ей назначено наказание в виде 2 лет 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком – 2 года, а также штраф 10 тыс. руб.

Ущерб она, кстати, полностью возместила.



