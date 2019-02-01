поиск по сайту
 

    В Курской области бухгалтер увеличила себе зарплату. Ей дали условный срок

    Сегодня, 13:30
    В Курской области бухгалтер увеличила себе зарплату. Ей дали условный срок
    В Октябрьском районе Курской области осудили бывшего главного бухгалтера ОМВД России по Октябрьскому району. Женщину признали виновной в присвоении денежных средств.
    По данным прокуратуры, с 17 марта 2016 по 19 июля 2017 курянка ежемесячно начисляла себе зарплату, увеличивая её размер на суммы от 11 тыс. руб. до 20 тыс. руб.
    Кроме того она подделывала кассовые документы и подписи кассира и сотрудника, которому, якобы, деньги выдали.
    Нечестная на руку бухгалтер нажилась таким образом более чем на 270 тыс. руб.
    По приговору суда ей назначено наказание в виде 2 лет  6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком – 2 года, а также штраф 10 тыс. руб.
    Ущерб она, кстати, полностью возместила.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама