В Курской области водитель не разъехался с дорожным знаком

В Октябрьском районе Курской области 14 февраля водитель протаранил дорожный знак. По сообщению ГИБДД, авария случилась примерно в 19:20 на 31 км автодороги "Курск - Льгов -Рыльск". 21-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиши Лансер», двигался со стороны Курчатова в сторону Курска. В пути он не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. В результате ДТП водитель, и два его пассажира - 19-летняя девушка и 20-летний парень с различными травмами доставлены в 4-ю горбольницу Курска. Сегодня, 14:47 К списку новостей