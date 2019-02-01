поиск по сайту
 

    В Курской области водитель не разъехался с дорожным знаком

    Сегодня, 14:47
    В Курской области водитель не разъехался с дорожным знаком
    В Октябрьском районе Курской области 14 февраля водитель протаранил дорожный знак. По сообщению ГИБДД, авария случилась примерно в 19:20 на 31 км автодороги "Курск - Льгов -Рыльск".  21-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиши Лансер», двигался со стороны Курчатова в сторону Курска. В пути он не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. В результате ДТП водитель, и два его пассажира - 19-летняя девушка и 20-летний парень с различными травмами доставлены в 4-ю горбольницу Курска.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама