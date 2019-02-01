В курском УМВД новый руководитель

В курском УМВД новый начальник . С 13 февраля на эту должность назначен полковник полиции Алексей Москалёв, который в течение последних пяти лет трудился в должности заместителя начальника.

Алексею Москалёву 41 год. Он курянин, имеет высшее юридическое образование. Награждён медалями «За отличие в службе» трёх степеней, медалью «За доблесть в службе».

Карьеру в полиции Алексей Москалев начал в 1997 году с должности эксперта криминалиста. Затем перешёл на работу в уголовный розыск, где работал в подразделениях по борьбе с бандитизмом и организованными преступными сообществами. Руководящие должности занимал с 2004 года. Долгое время руководил седьмым, Сеймским отделом полиции.

Сообщается, что будучи заместителем начальника городского УМВД Алексей Москалев лично принимал участие в раскрытии резонансных преступлений.

Прежний глава управления Олег Латунов, возглавлявший ведомство с 2015 года, назначен заместителем начальника УМВД по Курской области.