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    Почти 200 курян, благодаря субсидиям смогут улучшить жилищные условия в этом году

    Сегодня, 15:02
    Почти 200 курян, благодаря субсидиям смогут улучшить жилищные условия в этом году
    Дирекция по жилищным субсидиям формирует списки льготников на улучшение жилищных условий в 2019 году.
    Об этом на пресс-конференции рассказали руководитель дирекции Михаил Ануфриев и его заместитель Вероника Сеина. В этом году на господдержку в жилищном вопросе могут рассчитывать 42 инвалида и 21 ветеран боевых действий, 94 молодые семьи, 8 многодетных семей, 4 работника бюджетной сферы. Кроме того, 20 государственных жилищных сертификатов получат 10 граждан, пострадавших вследствие радиационной аварии на Чернобыльской АЭС, 9 вынужденных переселенцев и один курянин, выехавший из районов Крайнего Севера. 
    Михаил Ануфриев также рассказал об обеспечении жильём инвалидов и ветеранов боевых действий в 2019 году. Из федерального бюджета на эти цели поступит более 35,5 млн. рублей. Это позволит предоставить единовременные денежные выплаты на приобретение жилья 41 инвалиду и 21 ветерану боевых действий. Сейчас количество заявлений существенно меньше, они поступили от 22 инвалидов и 5 ветеранов боевых действий. 
    Для получения единовременной денежной выплаты на приобретение жилья гражданам, имеющим статус инвалидов и ветеранов боевых действий, вставшим на жилищный учёт до 1 января 2005 года, необходимо обратиться с заявлением по месту постановки на жилищный учёт в управление по учёту и распределению жилья Курска: ул. Радищева, д. 4, тел.: 8(4712) 70-21-45. 

     

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