Члены общественного совета посетили железногорское СИЗО

Представители Общественного совета при МО МВД России «Железногорский» Сергей Сахаров и протоиерей Святослав Чурканов посетили изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Общественники посмотрели, в каких условиях содержатся, находящиеся там граждане.

Представители совета побывали в камерах для содержания подозреваемых и обвиняемых, посмотрели прогулочный двор, медицинский кабинет, побеседовали с сотрудниками, несущими службу в ИВС.

Кроме того, общественные контролёры пообщались с подозреваемыми, обвиняемыми и административно задержанными лицами. Жалоб со стороны спецконтингента в адрес сотрудников полиции не поступило. Недостатков по содержанию, а также нарушений прав и законных интересов граждан не выявили.

По итогам проверки представители общественности отметили, что помещения СИЗО соответствуют требованиям российского законодательства и всем нормам. Санитарно-бытовые условия изолятора признаны удовлетворительными.



