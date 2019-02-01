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    Члены общественного совета посетили железногорское СИЗО

    Сегодня, 15:24
    Члены общественного совета посетили железногорское СИЗО
    Представители Общественного совета при МО МВД России «Железногорский» Сергей Сахаров и протоиерей Святослав Чурканов посетили изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Общественники посмотрели, в каких условиях содержатся, находящиеся там граждане.
    Представители совета побывали в камерах для содержания подозреваемых и обвиняемых, посмотрели прогулочный двор, медицинский кабинет, побеседовали с сотрудниками, несущими службу в ИВС.
    Кроме того, общественные контролёры пообщались с подозреваемыми, обвиняемыми и административно задержанными лицами. Жалоб со стороны спецконтингента в адрес сотрудников полиции не поступило. Недостатков по содержанию, а также нарушений прав и законных интересов граждан не выявили. 
    По итогам проверки представители общественности отметили, что помещения СИЗО соответствуют требованиям российского законодательства и всем нормам. Санитарно-бытовые условия изолятора признаны удовлетворительными.

     

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