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    Курское предприятие задолжало работникам 2 миллиона. Гендиректора наказали на 10 тыс.

    Сегодня, 15:30
    Курское предприятие задолжало работникам 2 миллиона. Гендиректора наказали на 10 тыс.
    Руководство ОА «Медвенское дорожное эксплуатационное предприятие» задолжало своим работникам более 2 млн. руб.. Вознаграждение за труд не получили 92 работника.
    В дело вмешалась прокуратура.  С работниками рассчитались после того, как  прокурор направил в суд заявления о взыскании долга, а также внёс представление руководителю предприятия, в котором потребовал устранить выявленные нарушения. 
    Генерального директора ОА «Медвенское ДЭП» наказали штрафом в сумме 10 тыс. руб.

     

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