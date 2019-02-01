Курское предприятие задолжало работникам 2 миллиона. Гендиректора наказали на 10 тыс.

Руководство ОА «Медвенское дорожное эксплуатационное предприятие» задолжало своим работникам более 2 млн. руб.. Вознаграждение за труд не получили 92 работника.

В дело вмешалась прокуратура. С работниками рассчитались после того, как прокурор направил в суд заявления о взыскании долга, а также внёс представление руководителю предприятия, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.

Генерального директора ОА «Медвенское ДЭП» наказали штрафом в сумме 10 тыс. руб.



