В ОНФ разъяснили, кто должен ремонтировать дороги в курских дворах

Эксперты Общероссийского народного фронта разъяснили курянам, кто в ответе за качество внутридворовых дорог и что делать жильцам, чтобы включиться в планы ремонта.

«Прежде чем добиваться ремонта дороги во дворе, нужно понять, кто её хозяин. Она вовсе не обязательно принадлежит городу, а может являться частью общей придомовой территории. В таком случае муниципалитет не обязан заниматься её содержанием и ремонтом. Первым делом нужно ознакомиться с техническим паспортом жилого дома. Это поможет выяснить границы придомовой территории и её собственника», - рассказывает модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Васильев. Данные кадастрового учёта можно посмотреть на сайте https://pkk5.rosreestr.ru/ или обратиться для этого в местную администрацию. Если окажется, что к общедомовой территории эта дорога не относится, жаловаться на её состояние и требовать ремонта нужно в администрации населённого пункта. Если же дорога входит в придомовой участок, она относится к общей долевой собственности дома. И значит, за её ремонт отвечает управляющая компания. В такой ситуации необходимо отправлять обращение в свою управляющую компанию. Но, как известно, управленцы далеко не всегда хотят заниматься этим вопросом. Поэтому, если компания отказывается проводить ремонт, пора обращаться в прокуратуру. Также можно оставить обращение на сайте ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/.

Эксперты пояснили, что есть и ещё один способ отремонтировать дорогу в своём дворе. Причём не только отремонтировать, но даже осуществить свой дизайн-проект благоустройства.