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    Ирина Хмелевская проконтролирует открытие «Кванториума» в Курской облатси

    Сегодня, 17:35
    Ирина Хмелевская проконтролирует открытие «Кванториума» в Курской облатси
    В четверг Железногорск с рабочим визитом посетила заместитель губернатора Ирина Хмелевская. Ее интересовали ход работ по капитальному ремонту здания, в котором разместится технопарк «Кванториум», и строительство новой школы. 

    Планируется, что «Кванториум» будет открыт 1 сентября этого года. В здании уже заменена кровля, демонтированы перегородки внутри помещения, установлены пластиковые окна, но впереди еще предстоит много работы, связанной с внутренней отделкой помещения. Ирина Хмелевская распорядилась подготовить четкий график с указанием контрольных точек работ на объекте, датами их исполнения и ответственными лицами, чтобы здание для технопарка было сдано в срок. 

    Заместитель губернатора также осмотрела строящуюся школу на 1000 мест. Данный объект будет состоять из трех учебных секций, спортзала, бассейна и актового зала. Срок сдачи в эксплуатацию – декабрь 2019 года. Но, отмечая значимость данного образовательного учреждения для Железногорска, Ирина Хмелевская указала на необходимость по возможности ускорить все виды работ и открыть школу к 1 сентября. Также заместитель губернатора посетила дом-интернат «Надежда» и городские больницы.

     

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