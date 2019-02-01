«Авангард» вышел в полуфинал Кубка ФНЛ

На Кипре продолжается розыгрыш Кубка Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» сыграет в полуфинале турнира. Наши футболисты выиграли у московского «Спартака-2» со счётом 3:1. Голы забили новобранцы Максим Григорьев и Александр Макаров. Последний отличился дважды. Причём сделали они это за четыре минуты - на 73-й, 74-й и 77-й. Встреча прошла в пятницу. Позднее в этот же день воронежский «Факел» обыграл таллинскую «Левадию» — 2:1. Эти команды набрали по 3 очка и разделили 3-4-е места. «Спартак-2» и «Авангард» набрали по 6 баллов. Но куряне оказались выше в турнирной таблице, благодаря победе над москвичами. В полуфинале 18 февраля «Авангард» сыграет с «Тамбовом» — лидером группы «С», который одержал три победы в трёх матчах.

В другой паре встретятся победители групп «В» и «А» — ярославский «Шинник» и волгоградский «Ротор».