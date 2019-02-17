«Динамо» и «Инвента» одержали победы в очередных матчах регулярки
17 февраля 2019
Два курских баскетбольных клуба - «Динамо» и «Инвента» обыграли своих соперников в рамках российского регулярного чемпионата. Обе игры прошли в воскресенье. «Динамо» в подмосковном городе Видное было сильнее «Спарты&К» — 75:62. Самыми результативными в прошедшей встрече стали Наташа Говард – 16 очков, по 13 заработали Наталья Жедик и Елена Кириллова, по 12 на счету Татьяны Видмер и Куанитры Холлингсворт. У команды Лукаса Мондело уверенная вторая строчка турнирной таблицы. «Инвента» в Курске взяла верх над аутсайдером турнирной таблицы — «Спартаком» из Ногинска Московской области – 73:51. Лучшими в составе команды Элен Шакировой стали Ольга Фролкина, набравшая 17 очков, Евгения Фролкина — 10 и Юлия Козик — 12 баллов. Благодаря победе «Инвента» вернулась на четвёртую строчку таблицы. В среду «динамовки» на выезде сыграют с турецким «Хатаем» в рамках Евролиги. А 25 февраля в Курск на игру российской регулярки приедет красноярский «Енисей». «Инвента» же днём позднее отправится в Нговосибирскую область на матч с «Динамо».