Курская социальная гостиная помогла больше чем полусотне женщин

Социальная гостиная – первый в регионе приют для женщин с детьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Здесь находят приют мамы с детьми, которые из-за житейских проблем больше не могут находиться в своих домах. А у некоторых и вовсе никогда не было собственного жилища.

Социальная гостиная появилась в Курске почти восемь лет назад. Для её организации в 2011 году администрация Курска выделили четырёхкомнатную квартиру на ул. Дейнеки. Тогда там поселились первые три женщины с детьми. Спустя два года учреждение получило ещё одно помещение, что позволило создать новое консультативное отделение психологической помощи детям, пострадавшим от насилия, и разнообразить формы работы ранее созданных служб. За это время через социальную гостиную прошло больше 60 женщин.

Недавно там побывала заместитель губернатора Ирина Хмелевская. Она пообщалась с сотрудниками учреждения и временно проживающими здесь мамами, поинтересовалась проблемами женщин.

– Социальная гостиная – очень благородное дело. Безусловно, в тяжёлой жизненной ситуации может оказаться каждый из нас. В этом случае очень важно, чтобы люди знали, что им есть куда прийти со своей бедой. Хотелось бы привлечь волонтёров к оказанию помощи женщинам, которые там находятся, – подчеркнула она.