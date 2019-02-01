В прошлом году курские лесоводы посадили более 400 га леса

В прошлом году курские лесоводы посадили дубы на площади 355 га, сосны – на 61 га. В комитете лесного хозяйства Курской области состоялось расширенное совещание по подведению итогов работы в 2018 году и задачам на 2019 год. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарев, врио председателя областного комитета лесного хозяйства Станислав Максименко, а также лесоводы и охотоведы.

Как отметил заместитель председателя комитета лесного хозяйства Курской области Дмитрий Репринцев, основная задача лесоводов области – воспроизводство лесов, повышение их продуктивности и качества.

В 2018 году объем работ по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде составил более 440 га. Лесные культуры посажены на площади более 400 га: 355 га отдано под дубы, более 61 – под сосны.

В числе первоочередных задач лесоводов – заготовка семян древесных и кустарниковых пород. На территории лесничеств организовано и действует 18 лесных питомников общей площадью 172,6 га, в которых выращивается более 50 видов, форм и разновидностей древесно-кустарниковых пород. Посадочный материал, выращиваемый в лесных питомниках, используется не только для нужд лесовосстановления, но и для озеленения наших населенных пунктов. В прошлом году заготовлено 48,2 т семян древесно-кустарниковых пород, в том числе дуба – 47,8 т, сосны – 63 кг.

Кроме того, на совещании были отмечены положительные моменты в работе службы государственного охотничьего надзора.

В 2018 году сотрудники комитета лесного хозяйства и ОКУ «Курскохотрыбцентр» провели более пяти тысяч рейдов по охране объектов животного мира и среды их обитания, составили 633 административных протокола и 119 сообщений о нарушениях правил рыболовства, которые переданы в уполномоченные органы. Всего наложено штрафов и предъявлено исков на сумму около 900 тыс. рублей, возмещен и добровольный ущерб по семи искам на сумму 160 тыс. рублей.



