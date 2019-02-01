Куряне теперь могут оценить качество предоставления услуги на портале Госуслуг

Завершилась модернизация Регионального портала государственных и муниципальных услуг Курской области. Об этом сообщили в комитете цифрового развития и связи Курской области. Зарегистрированные на портале https://gosuslugi46.ru граждане, помимо получения услуг в электронном виде, могут теперь воспользоваться другими возможностями портала. В частности, можно записаться на личное посещение подразделения любого ведомства в конкретный день и время, что позволяет пользователям портала сэкономить время, а работникам организаций эффективнее организовать свою работу.

Также можно оценить качество предоставления услуги. На сайте в карточке исполненных заявлений добавлена кнопка «Оценить выполнение услуги». После отправки пользователем заполненной опросной формы кнопка «Оценить выполнение услуги» заменяется надписью «Услуга оценена» с указанием результата оценки.

На портале добавлена возможность досудебного обжалования с помощью кнопки «Подать жалобу», расположенной на карточке услуги. При нажатии кнопки открывается форма подачи жалобы с портала досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru.

Регистрация граждан в ЕСИА в целях получения доступа различных категорий пользователей к информации, содержащейся в государственных, муниципальных и иных информационных системах, продолжается.