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    Куряне теперь могут оценить качество предоставления услуги на портале Госуслуг

    Вчера, 09:41
    Куряне теперь могут оценить качество предоставления услуги на портале Госуслуг
    Завершилась модернизация Регионального портала государственных и муниципальных услуг Курской области. Об этом сообщили в комитете цифрового развития и связи Курской области. Зарегистрированные на портале https://gosuslugi46.ru граждане, помимо получения услуг в электронном виде, могут теперь воспользоваться другими возможностями портала. В частности, можно записаться на личное посещение подразделения любого ведомства в конкретный день и время, что позволяет пользователям портала сэкономить время, а работникам организаций эффективнее организовать свою работу.
    Также можно оценить качество предоставления услуги. На сайте в карточке исполненных заявлений добавлена кнопка «Оценить выполнение услуги». После отправки пользователем заполненной опросной формы кнопка «Оценить выполнение услуги» заменяется надписью «Услуга оценена» с указанием результата оценки.
    На портале добавлена возможность досудебного обжалования с помощью кнопки «Подать жалобу», расположенной на карточке услуги. При нажатии кнопки открывается форма подачи жалобы с портала досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru.
    Регистрация граждан в ЕСИА в целях получения доступа различных категорий пользователей к информации, содержащейся в государственных, муниципальных и иных информационных системах, продолжается.

     

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