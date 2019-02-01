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    В центре Курска в аварии пострадала 5-летняя девочка

    Вчера, 10:12
    В центре Курска в аварии пострадала 5-летняя девочка
    В воскресенье, 17 февраля на одном из перекрёстков в центре Курска произошла авария, в которой пострадали два человека, причём один из них - ребёнок. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, ДТП случилось примерно в час дня.  30-летний водитель, автомобиля «АУДИ 80», ехал по ул. К. Маркса со стороны ул. Кавказская в направлении пр-та Победы. На перектёстке со Светлым проездом напротив д. 72/9 он столкнулся с автомобилем «ОПЕЛЬ АСТАРА», за рулём которого была 38-летняя женщина, которая двигалась с ул. Светлый пр-д слевым поворотом в направлении ул. Кавказская.  Водители были трезвы. Автомобилист на «АУДИ» проезжал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пострадали 29-летняя пассажирка «АУДИ» и 5-летняя пассажирка «ОПЕЛЯ». Девочка была в детском кресле. Пострадавших с различными травмами доставили в лечебные учреждения.
     
     
     

     

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