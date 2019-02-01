В Курске «ФОЛЬКСВАГЕН» опрокинулся в кювет - двое пострадавших

В воскресенье, 17 февраля в Курскке водитель иномарки не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Авария случилась примерно в полдень. 56-летний водитель автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» двигался по ул. Орловская, со стороны ул. Веспремская в направлении ул. Орловская, рассказали в Госавтоинспекции. Напротив д. 34, он не справился с управлением и допустил опрокидывание ТС. По свидетельствам очевидцев, автомобиль перевернулся три раза. Одного из участников аварии пришлось доставать из перевёрнутого автомобиля спасателям. В результате пострадали водитель и его 39-летний пассажир. Их с травмами доставили в 4-ю горбольницу. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По сообщениям свидетелей аварии, все, ехавшие в машине, были пьяны.

Всего же на выходны сотрудники ГИБДД поймали 23 пьяных водителя.