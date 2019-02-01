поиск по сайту
 

    В Курске «ФОЛЬКСВАГЕН» опрокинулся в кювет - двое пострадавших

    Вчера, 10:27
    В Курске «ФОЛЬКСВАГЕН» опрокинулся в кювет - двое пострадавших
    В воскресенье, 17 февраля в Курскке водитель иномарки не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Авария случилась примерно в полдень. 56-летний водитель автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» двигался по ул. Орловская, со стороны ул. Веспремская в направлении ул. Орловская, рассказали в Госавтоинспекции. Напротив д. 34, он не справился с управлением и допустил опрокидывание ТС. По свидетельствам очевидцев, автомобиль перевернулся три раза. Одного из участников аварии пришлось доставать из перевёрнутого автомобиля спасателям. В результате пострадали водитель и его 39-летний пассажир. Их с травмами доставили в 4-ю горбольницу. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По сообщениям свидетелей аварии, все, ехавшие в машине, были пьяны. 
    Всего же на выходны сотрудники ГИБДД поймали 23 пьяных водителя. 
     
     

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама