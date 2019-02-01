На выходных в Курской области инспекторы ГИБДД поймали 23 пьяных водителя

В прошедшие выходные дни Курская Госавтоинспекция в очередной раз провела сплошную проверку водителей на трезвость.

Так, с 15 по 17 февраля 2019 года в Курской области инспекторы задержали 23 водителя, находящихся в состоянии опьянения, 5 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 водителей задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!