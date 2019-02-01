В Курске на переходе сбили человека

На выходных в Курске на "зебре" иномарка сбила мужчину. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в восмом часу вечера 16 февраля. 47-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан», двигался со стороны ул. Кавказской по ул. Пучковка, в сторону 50 лет Октября. Напротив дома №19-е, по ул. Пучковка он допустил наезд на пешехода - своего ровесника, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате аварии пострадавшего с травмами доставили в больницу №4.