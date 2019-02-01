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    Под Курском «Калина» врезалась в припаркованный на обочине грузовик

    Вчера, 13:21
    Под Курском «Калина» врезалась в припаркованный на обочине грузовик
    В Курчатовском районе Курской области в субботу, 16 февраля автомобилист из-за своей невнимательности пострадал в ДТП. По данным региональной ГИБДД, примерно в 01:20 на 42 км автодороги «КУРСК-ЛЬГОВ-РЫЛЬСК-ГРАНИЦА УКРАИНЫ», 36-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-11183, двигаясь со стороны Курска в сторону Курчатова, допустил наезд на стоящий на обочине по ходу движения  автомобиль «ФАУ САЗ 3250Р». В результате аварии водитель «Калины» с ушибами был доставлен в МСЧ-125 Курчатова.

     

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