Под Курском «Калина» врезалась в припаркованный на обочине грузовик

В Курчатовском районе Курской области в субботу, 16 февраля автомобилист из-за своей невнимательности пострадал в ДТП. По данным региональной ГИБДД, примерно в 01:20 на 42 км автодороги «КУРСК-ЛЬГОВ-РЫЛЬСК-ГРАНИЦА УКРАИНЫ», 36-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-11183, двигаясь со стороны Курска в сторону Курчатова, допустил наезд на стоящий на обочине по ходу движения автомобиль «ФАУ САЗ 3250Р». В результате аварии водитель «Калины» с ушибами был доставлен в МСЧ-125 Курчатова.



