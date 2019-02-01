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    В Курской области водитель не справился с управлением и сбил пешехода

    Вчера, 14:16
    В Курской области водитель не справился с управлением и сбил пешехода
    В Горшеченском районе Курской области водитель не справился с управлением и сбил пешехода.
    Авария произошла в субботу, 16 февраля примерно в 11:15 на 101 км автодороги "Короча-Губкин-Горшечное". По данным Госавтоинспекции, 41-летний водитель, управляя автомобилем «CHERY А13», двигаясь со стороны п. Горшечное в сторону г. Старый Оскол, не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на 20-летнего пешехода. В результате ДТП пострадавший с ушибами был доставлен в "Горшеченскую ЦРБ".

     

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