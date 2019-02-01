Вечером куры - утром деньги: в Курской области селянин ограбил курятник

Железногорские полицейские задержали подозреваемого в краже из курятника. К правоохранителям с заявлением о краже обратилась жительница Железногорского района Курской области. Утром женщина обнаружила, что её сарай взломали, а среди домашней птицы не хватало восьми кур и одного петуха. Сумма ущерба составила около 3000 рублей.

Стражи порядка раскрыли кражу по «горячим следам». Похитителем оказался 54-летний односельчанин, ранее уже попадавший в поле зрения полиции. Мужчину доставлен в отдел, где он во всём признался - он проник в хозяйственную постройку, сорвав замок металлическим уголком, а домашнюю птицу похитил, чтобы потом обменять на спиртное. Обмен не успел состояться. Похищенную живность изъяли и вернули хозяйке.

А в отношении куриного грабителя возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.