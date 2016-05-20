Улыбайтесь, вас снимают! Курянин украл включённую камеру видеонаблюдения

Довольно курьёзный случай приключился в Курске. Мужчина украл камеру видеонаблюдения со здания магазина. Всё происходило под покровом ночи. Похититель, закрываясь капюшоном, смог снять прибор. Он был уверен, что камера включена только на основном входе и не работает на служебном. Однако система записала момент хищения, а также запечатлела внешность похитителя, - рассказали в УМВД по Курской области.

Утром охрана просмотрела кадры и сразу же передала их полицейским. Оперативники узнали в 32-летнем мужчине ранее судимого за кражу. Его быстро нашли и задержали у входа домой. Камеру он уже успел продать, а вырученные деньги потратил на спиртное. За совершённую кражу мужчина стал фигурантом уголовного дела.