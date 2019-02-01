В Курске проверили молоко. 8 из 10 образцов соответствуют нормам

Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования совместно с курским центром контроля качества и обществом «Защитник прав потребителей» организовали сравнительный смотр качества пастеризованного молока, реализуемого в торговой сети региона. Мероприятие проходило в формате «контрольная закупка» в одном из торговых центров Курска. Помимо экспертов в дегустации принимали участие и сами покупатели. Все 10 образцов молока прошли предварительные лабораторные исследования.

Эксперты, среди которых представители Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии по Курской области, областной администрации, общественности, торговых организаций, провели оценку консистенции, внешнего вида, органолептических показателей, маркировки и упаковки молока.

По результатам лабораторных испытаний и органолептической характеристике соответствующими требованиям нормативной документации признано восемь образцов с массовой долей жира 2,5%. Половина из них - местных производителей.

В числе лучших оказалось также молоко из Белгородской, Брянской, Тверской и Московская областей.

По результатам лабораторных испытаний два образца молока не соответствовали требованиям нормативной документации, заявленной производителем. В молоке питьевом пастеризованном м.д.ж. 2,5 % («Красная цена»), ОАО «Брянский молочный комбинат», г. Брянск - выявлено наличие растительных жиров, а в молоке пастеризованном м.д.ж. 3,2 % («Clever»), ООО «Кривецкое», Калужская обл. наличие сухого молока.

По итогам потребительской дегустации наибольшее количество голосов было отдано за молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5 %, АО «Суджанский маслодельный комбинат», Курская обл., г. Суджа.

Результаты смотра разместят на официальном сайте администрации Курской области http://adm.rkursk.ru, а также доведут до сведения территориальных Управлений Роспотребнадзора, производителей, торговых предприятий для организации более эффективной работы с поставщиками и обеспечения качества и безопасности реализуемой продукции.

Аналогичные смотры планируется проводить и в дальнейшем.



