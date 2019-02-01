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    В Курской области таксист приехал в гости и лишился запчастей

    Вчера, 16:24
    В Курской области таксист приехал в гости и лишился запчастей
    В Солнцевском районе курской области полицейские нашли похитителя автозапчастей с машины водителя такси. Таксист приехал к знакомым, припарковав транспорт на ночь возле дома, - рассказали в региональном УМВД. Чужую машину, ранее не замеченную в районе, увидел 24-летний местный житель. Без труда почти полностью он разукомплектовал ВАЗ, выбрав то, что в дальнейшем сможет использовать для своей машины. Юный вор, пока снимал запчасти, нанёс технические повреждения автомобилю. Возмещение ущерба за это, в дальнейшем будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.
    Позже при обыске у курянина обнаружили часть похищенной техники. 
    По факту происшествия проводится проверка.

     

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