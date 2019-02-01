В Курской области в этом году 380 детей-сирот получат собственное жильё

В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2018 году комитет социального обеспечения приобрёл 413 однокомнатных благоустроенных квартир для детей-сирот. В конце прошлой недели жильё получили сироты в Мантуровском и Поныровском районах.

Всего с 2011 года в регионе обеспечены жильём 3505 граждан этой категории. За эти годы в Мантуровском районе получили свои квартиры 92 человека, в Поныровском - 152.

В 2019 году в Курской области планируется обеспечить жильём не менее 380 сирот.