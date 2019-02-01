поиск по сайту
 

    В Курской области в этом году 380 детей-сирот получат собственное жильё

    Вчера, 18:12
    В Курской области в этом году 380 детей-сирот получат собственное жильё
    В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2018 году комитет социального обеспечения приобрёл 413 однокомнатных благоустроенных квартир для детей-сирот. В конце прошлой недели жильё получили сироты в Мантуровском и Поныровском районах.
    Всего с 2011 года в регионе обеспечены жильём 3505 граждан этой категории. За эти годы в Мантуровском районе получили свои квартиры 92 человека, в Поныровском - 152.
    В 2019 году в Курской области планируется обеспечить жильём не менее 380 сирот.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама