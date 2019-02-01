На форуме в Сочи Курская область заключила 12 соглашений на общую сумму инвестиций более 110 млрд рублей

На Российском инвестиционном форуме, подписаны документы о сотрудничестве с банком ВТБ, ООО «Русатом Инфраструктурные решения», ООО ИК «Садовое кольцо», ООО "Поволжская концессионная компания». Также подписями скреплён план мероприятий к соглашению с Воронежской областью – этот документ позволит открыть новые возможности во всех сферах сотрудничества, расширить линейки поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на рынки двух регионов.

ООО «Поволжская концессионная компания» заинтересованность участием в проекте реконструкции гостиницы «Центральная» на принципах государственно-частного партнёрства.





Роман Старовойт особо отметил значимость развития межрегиональных связей.





- Сегодня в непростых экономических условиях, сотрудничество российских регионов позволило на фоне снижения внешнеторгового оборота с зарубежными странами, сохранить и нарастить объёмы производства в различных сферах экономики, стало эффективным инструментом развития внутреннего рынка товаров и увеличения спроса на отечественную продукцию, - подчеркнул врио губернатора.





Большие перспективы перед регионом открываются в сфере внедрения цифровых технологий, применения государственно-частного партнерства при реализации программ развития сети автомобильных дорог и модернизации транспортной инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, развития системы кредитования.





- Сегодня цифровизация стоит на повестке дня. И в моём понимании это обеспечивает комфорт наших жителей. Если, благодаря применению новых технологий, нам становится комфортнее жить, сделать более доступными сервисы, в том числе государственные услуги, значит мы успешно решаем ту задачу, которая определена в майском указе президента нашей страны, - считает Роман Старовойт.



