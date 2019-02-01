Реестр границ пополнился сведениями о памятниках природы регионального значения

Реестр границ Курской области пополнился сведениями о памятниках природы регионального значения. Внесены сведения о границах шести особо охраняемых природных территорий регионального значения: «Озеро Малино», «Урочище Большой курган и истоки Свапы», «Балка Лепешка», «Урочище Бирючье», «Старомеловое», «Озеро Маковье».





Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты. Эти объекты имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Решениями органов государственной власти они полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и для них установлен режим особой охраны.





В частности, на этих особо охраняемых природных территориях запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы: отвод земель под любые виды пользования; распашка территории; строительство дорог; прокладывание через территорию трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций; замусоривание и захламление территории; разведение костров; проведение всех видов рубок, за исключением санитарных; повреждение деревьев и кустарников и так далее.





Сведения об ООПТ отображаются на Публичной кадастровой карте Росреестра.