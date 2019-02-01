«Авангард» вышел в финал Кубка ФНЛ

В понедельник на Кипре прошёл второй полуфинал Кубка Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» вышел в финал турнира, обыграв лидера ФНЛ «Тамбов»! Основное время игры завершилось нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти точнее оказались наши. Вратарь «Авангарда» Александр Саутин, можно сказать, повторил подвиг Акинфеева на Чемпионате мира, парировав 4-й по счёту 11-метровый удар Данила Клёнкина. Куряне реализовали все пенальти. Вот имена героев: Кирилл Гоцук, Вадим Стеклов, Михаил Земсков, Денис Синяев и Георгий Бурнаш – его попадание оказалось решающим. В итоге 5:4 и «Авангард» поборется за Кубок.

21 февраля в финале команда Игоря Беляева сразится с волгоградским «Ротором».

А «Тамбов» поспорит за 3-е место с ярославским «Шинником».



