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    «Авангард» вышел в финал Кубка ФНЛ

    Вчера, 22:00
    «Авангард» вышел в финал Кубка ФНЛ
    В понедельник на Кипре прошёл второй полуфинал Кубка Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» вышел в финал турнира, обыграв лидера ФНЛ «Тамбов»! Основное время игры завершилось нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти точнее оказались наши. Вратарь «Авангарда» Александр Саутин, можно сказать, повторил подвиг Акинфеева на Чемпионате мира, парировав 4-й по счёту 11-метровый удар Данила Клёнкина. Куряне реализовали все пенальти. Вот имена героев: Кирилл Гоцук, Вадим Стеклов, Михаил Земсков, Денис Синяев и Георгий Бурнаш – его попадание оказалось решающим. В итоге 5:4 и «Авангард» поборется за Кубок. 
    21 февраля в финале команда Игоря Беляева сразится с волгоградским «Ротором».
    А «Тамбов» поспорит за 3-е место с ярославским «Шинником».

     

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