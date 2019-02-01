Членами Ассоциации молодых преподавателей Курска стали 640 человек

За неполные три месяца, прошедшие с момента создания Ассоциации молодых преподавателей Курска, её членами стали 640 человек из 1800 молодых педагогов, работающих в областном центре.

Значительную часть наставнических функций выполняет муниципальное казенное учреждение «Научно-методический центр города Курска».

– Выпускник может прекрасно знать свой предмет. Но если есть пробелы в методике преподавания, трудно дается классное руководство и общение с родителями, то, проработав год-другой, молодой учитель может расстаться со школой, – цитируют "Городские известия" руководителяь научно-методического центра Наталью Шульгину. – Мы помогаем адаптироваться молодежи, решившей связать свою жизнь с непростой нивой образования. Даём индивидуальные консультации, организуем обучающие семинары, проводим круглые столы с участием опытных коллег и педагогов-новаторов. В прошлом году, оценив деятельность всероссийского объединения молодых учителей и опыт профсоюзов по работе с молодёжью, вместе с комитетом образования пришли к пониманию, что одной методической поддержки для закрепления в школах начинающих преподавателей мало.

22 ноября 2018 года создали Ассоциацию молодых педагогов Курска. Пока это – неформальное общественное объединение. В ближайшем будущем организация обретёт статус юридического лица и права НКО.

Ассоциация – это возможность общаться и расти в профессиональном плане, находить новые, творческие подходы к обучению, формулировать проблемы молодых учителей и предлагать пути их решения.

Объединение молодых преподавателей планирует сотрудничать с Курским госуниверситетом.

Весной ассоциация совместно с комитетом образования города планирует провести круглый стол «Как живёт молодой учитель?», где молодые педагоги обсудят профессиональные проблемы и выработают идеи по новым формам взаимодействия. Главнаяой цель Ассоциации – сделать профессию учителя престижной.

Пока членами Ассоциации могут стать педагоги до 35 лет. В перспективе планируется принимать и людей более старшего возраста, которые пришли работать учителями из других сфер.



