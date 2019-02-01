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    Членами Ассоциации молодых преподавателей Курска стали 640 человек

    Вчера, 09:17
    Членами Ассоциации молодых преподавателей Курска стали 640 человек
    За неполные три месяца, прошедшие с момента создания Ассоциации молодых преподавателей Курска, её членами стали 640 человек из 1800 молодых педагогов, работающих в областном центре.
    Значительную часть наставнических функций выполняет муниципальное казенное учреждение «Научно-методический центр города Курска».
    – Выпускник может прекрасно знать свой  предмет.  Но если есть пробелы в методике преподавания, трудно дается классное руководство и общение с родителями,  то, проработав год-другой, молодой учитель может расстаться со школой, – цитируют "Городские известия" руководителяь научно-методического центра  Наталью Шульгину. – Мы  помогаем адаптироваться молодежи, решившей связать свою жизнь с непростой нивой образования. Даём индивидуальные консультации, организуем обучающие семинары, проводим круглые столы с участием опытных коллег и  педагогов-новаторов. В прошлом году, оценив деятельность всероссийского объединения молодых учителей и опыт профсоюзов по  работе с молодёжью,  вместе с комитетом образования пришли к пониманию, что одной  методической поддержки для  закрепления  в школах начинающих преподавателей  мало.
    22 ноября 2018 года создали Ассоциацию молодых педагогов Курска. Пока это – неформальное общественное объединение. В ближайшем будущем организация обретёт статус  юридического лица и права НКО.
    Ассоциация – это возможность общаться и расти в профессиональном плане, находить новые, творческие подходы к обучению, формулировать проблемы молодых учителей и предлагать пути их решения.
    Объединение молодых преподавателей  планирует сотрудничать с Курским госуниверситетом. 
    Весной ассоциация совместно с комитетом образования города планирует провести круглый стол «Как живёт молодой учитель?», где молодые педагоги обсудят профессиональные проблемы и выработают идеи по новым формам взаимодействия. Главнаяой цель Ассоциации –  сделать профессию учителя престижной. 
    Пока членами Ассоциации могут стать педагоги до 35 лет. В перспективе планируется принимать и людей более старшего возраста, которые пришли работать учителями из других сфер. 
     
     
     

     

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