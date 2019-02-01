В центре Курска на «зебре» сбит пешеход

В понедельник утром в центре Курска на «зебре» сбили пешехода. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, авария произошла примерно в 11:30 18 февраля. 43-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21124, двигался по ул. Ленина со стороны ул. Садовой в направлении ул. Челюскинцев. Напротив дома №86 по ул. Ленина он совершил наезд на 43-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате аварии пострадавшего с ушибами мягких тканей бедра и черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Водитель был трезв.