поиск по сайту
 

    В центре Курска на «зебре» сбит пешеход

    Вчера, 10:27
    В центре Курска на «зебре» сбит пешеход
    В понедельник утром в центре Курска на «зебре» сбили пешехода. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, авария произошла примерно в 11:30 18 февраля. 43-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21124, двигался по ул. Ленина со стороны ул. Садовой в направлении ул. Челюскинцев. Напротив дома №86 по ул. Ленина он совершил наезд на 43-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате аварии пострадавшего с ушибами мягких тканей бедра и черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Водитель был трезв.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама