Курянин хранил у себя в доме артиллерийский снаряд

В Касторенском районе Курской области суд вынес приговор мужчине, который незаконно хранил у себя в доме артиллерийский снаряд. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

55-летний селянин в июле прошлого года выкопал из земли артиллерийский снаряд и принёс к себе домой. Там боеприпас пролежал до ноября, когда его и изъяли полициейские.

Экспертиза показала, что снаряд является взрывным устройством, а именно шрапнелью – частью выстрела для 76-мм пушки времён Второй мировой войны.

Суд назначил жителю Касторенского района наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также штраф в размере 10 тыс. руб.