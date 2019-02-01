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    Курянин хранил у себя в доме артиллерийский снаряд

    Вчера, 11:28
    Курянин хранил у себя в доме артиллерийский снаряд
    В Касторенском районе Курской области суд вынес приговор мужчине, который незаконно хранил у себя в доме артиллерийский снаряд. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.
    55-летний селянин в июле прошлого года выкопал из земли артиллерийский снаряд и принёс к себе домой. Там боеприпас пролежал до ноября, когда его и изъяли полициейские. 
    Экспертиза показала, что снаряд является взрывным устройством, а именно шрапнелью – частью выстрела для 76-мм пушки времён Второй мировой войны.
    Суд назначил жителю Касторенского района наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также штраф в размере 10 тыс. руб.  

     

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