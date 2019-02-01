В Курской области банда подростков с оружием грабила односельчан

В Пристенском районе Курской области под суд отправятся подростки, которые грабили своих односельчан.

11 юных грабителей, семь из которых несовершеннолетние обвиняются в совершении 21 преступления. Они промышляли вымогательством, разбоями, грабежами и кражами. Их жертвами стали малолетние и инвалиды. Нападения происходили на улицах различных населённых пунктов. На "дело" преступники ходили с пневматическим оружием и другими предметами.

Потерпевшим причинён ущерб на общую сумму свыше 200 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.