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    В Курской области прокурор отправил больного туберкулёзом лечиться

    Вчера, 11:57
    В Курской области прокурор отправил больного туберкулёзом лечиться
    В Фатежском районе Курской области прокурор в судебном порядке добился госпитализации больного туберкулёзом.  
    Сигнал об уклонении от лечения больного открытой формой туберкулёза поступил в прокуратуру из районной больницы.
    Больной мужчина, при этом находился в постоянном контакте с местными жителями, в том числе с детьми. Это ставило под угрозу их жизнь и здоровье.
    Прокурор Фатежского района направил в суд иск о принудительной госпитализации больного.
    Требования прокурора суд полностью удовлетворил.

     

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