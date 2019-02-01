В Курской области прокурор отправил больного туберкулёзом лечиться
Вчера, 11:57
В Фатежском районе Курской области прокурор в судебном порядке добился госпитализации больного туберкулёзом.
Сигнал об уклонении от лечения больного открытой формой туберкулёза поступил в прокуратуру из районной больницы.
Больной мужчина, при этом находился в постоянном контакте с местными жителями, в том числе с детьми. Это ставило под угрозу их жизнь и здоровье.
Прокурор Фатежского района направил в суд иск о принудительной госпитализации больного.
Требования прокурора суд полностью удовлетворил.
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