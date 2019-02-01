В Курской области прокурор отправил больного туберкулёзом лечиться

В Фатежском районе Курской области прокурор в судебном порядке добился госпитализации больного туберкулёзом.

Сигнал об уклонении от лечения больного открытой формой туберкулёза поступил в прокуратуру из районной больницы.

Больной мужчина, при этом находился в постоянном контакте с местными жителями, в том числе с детьми. Это ставило под угрозу их жизнь и здоровье.

Прокурор Фатежского района направил в суд иск о принудительной госпитализации больного.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил.



